POL-PDKL: Wer hat den Opel Astra beschädigt

Frohnhofen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendet am Montag im Tatzeitraum von 13:00 Uhr bis 22:40 Uhr den Katalysator an einem grauen Pkw des Typs VW Bora mit Kuseler Kennung. Dieser war in der St. Wendeler Straße in Höhe des Dorfgemeinschaftshauses abgestellt. Der Schaden wird auf 350 Euro geschätzt. Die Polizei bittet darum, sachdienliche Hinweise und ermittlungsrelevante Informationen an die Polizeiinspektion Kusel unter der 06381-919/0 oder via Email an die ...

