Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Aktueller Brand in in der Andernacher Straße in Koblenz

Koblenz (ots)

Derzeit aktueller Brand in der Andernacher Straße in Koblenz. Dort sollen nach unbestätigten Meldungen mehrere Gasflaschen explodiert sein. Am Ereignisort befindet sich eine KFZ-Werkstatt. Die nötige Sperrung von umliegenden Straßen und Zufahrtswege wird u.U. zu Verkehrsstörungen im Stadtbereich Koblenz führen

