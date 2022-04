POL-PDKL: Kartoffelkiste "entsorgt"

Wolfstein (ots) - Unbekannter Täter stiehlt Geldbörse aus Fahrzeug. Das Fahrzeug wurde am Dienstag, kurz nach Mitternacht, in der Straße "Am Herrenacker" geparkt. Um 05:30 Uhr wurde der Schaden von einer Zeugin festgestellt. Ermittlungen ergaben, dass der Täter eine Scheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginnenraum eine Geldbörse mit Bargeld und Karten entwendet hatte. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet ...

