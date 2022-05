Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Weinautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich durstige Täter machten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag an einem Weinautomaten der Weingärtner Stromberg-Zabergäu in der Cleebronner Straße in Bönnigheim zu schaffen. Sie schlugen die Scheibe des Automaten ein und entwendeten neben mehreren Weinflaschen auch einen Wanderrucksack. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht genau beziffert werden. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar hat die Ermittlungen übernommen.

