Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr setzten bislang unbekannte Täter den Inhalt eines 500-Liter-Altpapiercontainers in der Stettiner Straße in Brand. Anwohner bemerkten das Feuer und verständigten die Feuerwehr, nachdem Löschversuche mit einem Feuerlöscher fehlschlugen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen bereits drei große Rollcontainer in Vollbrand. Weitere Müllbehälter begannen durch die starke Hitze zu schmelzen. Das Feuer griff auch auf ein angrenzendes Gebüsch sowie auf einen Baum über. Eine in einem Briefkasten befindliche Zeitung sowie weitere Briefpost wurden von den Tätern ebenfalls angezündet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen übernommen.

