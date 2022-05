Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1107 Gemarkung Löchgau: Unfall im Begegnungsverkehr

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 13.20 Uhr befuhr eine 81-Jährige mit ihrem Pkw Alfa Romeo Giulietta die L1107 von Löchgau kommend in Richtung Bietigheim-Bissingen. In Höhe der Petershöfe, kurz vor der Abzweigung auf die K1633 nach Freudental, kam die Dame mutmaßlich aufgrund gesundheitlicher Probleme nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 23-Jährigen. Der VW wurde nach links abgewiesen, schleuderte über die gesamte Fahrbahn und kam erst im Acker neben der Straße zum Stehen. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß nur die 21-jährige Beifahrerin im VW Golf leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Landstraße musste in Fahrtrichtung Bietigheim für etwa eine Stunde gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Das Polizeirevier Bietigheim war mit zwei Streifenwagen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell