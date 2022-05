Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend, kurz vor 21:30 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger mit seinem VW Tiguan die Landesstraße 1113 von Großingersheim kommend in Richtung Freiberg. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr kam ihm ein 62-jähriger Fahrer eines Mercedes GLK entgegen. Dieser geriet auf die Gegenspur und streifte den Pkw des 39-Jährigen. Ohne anzuhalten fuhr der Verursacher weiter. Der 39-Jährige folgte dem Verursacher bis dieser in der Freiberger Straße in Großingersheim anhielt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 62-Jährigen fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein einbehalten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 9.000 Euro.

