Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Sachschaden; Unfallhergang unklar; Polizei sucht Zeugen

Trier, St. Barbara- Ufer (ots)

Am Sonntag, den 03.04.2022, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich in der Südallee in Trier ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Fahrzeuge bogen auf der zweispurigen Fahrbahn nebeneinander herfahrend von dem St. Barbara Ufer in die Südallee ein. Da eines der Fahrzeuge einen Spurwechsel durchführte, kam es zur Kollision. Vor Ort konnte der Unfallverursacher nicht eindeutig festgestellt werden. Die Polizei Trier bittet um Ihre mit Hilfe. Wer kann Angaben zu dem Unfallhergang machen, insbesondere welches Fahrzeug den Spurwechsel durchführte.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell