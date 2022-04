POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Trier (ots) - Am Montag, 04. April 2022, gegen 12.05 Uhr war ein Postbote in der Olewiger Straße auf Höhe der Hausnummer 36 im Begriff, nach dem Ausliefern wieder in sein Fahrzeug zu steigen. Noch bevor er die Fahrertür geöffnet hatte, fuhr ein Pkw so dicht an dem Postboten vorbei, dass dieser sich gegen sein Fahrzeug pressen musste, der Pkw ihn aber trotzdem streifte und der Außenspiegel umgeklappt wurde. Nur sehr ...

mehr