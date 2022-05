Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Entlaufener Jungbulle hält Einsatzkräfte in Benningen auf Trab

Ludwigsburg (ots)

Ein entlaufener Jungbulle sorgte am Freitagmorgen in der Ortsmitte von Benningen für einen Polizeieinsatz. Das Tier sollte gegen 08:20 Uhr von seinem Stall in einen Transporter verladen werden, brach dabei jedoch aus und lief zunächst im Bereich des Bahnhofs umher. Der Besitzer verständigte über Notruf die Polizei, woraufhin drei Streifenwagenbesatzungen nach Benningen entsandt wurden. Das Rind lief auf den Bahnsteig und weiter auf die Bahngleise, weshalb die Bundespolizei verständigt wurde und ab 08:25 Uhr der S-Bahnverkehr für knapp 30 Minuten eingestellt werden musste. In der Folge bewegte sich das Tier weiter in Richtung der Felder im Gewann Schäringshalde, so dass aus Sicherheitsgründen ab 08:50 Uhr auch der Radweg aus Richtung Ludwigsburg kommend im Bereich der Schleuse Marbach am Neckar gesperrt werden musste. Alle Versuche, das zunehmend aggressive Tier zu beruhigen und einzufangen, scheiterten. Auch war eine Betäubung nach Einschätzung des zuständigen Veterinäramts nicht möglich. Der Jungbulle wurde daher um kurz nach 9 Uhr durch einen Jäger fachgerecht erlegt. Obwohl während der Flucht des Tiers zahlreiche Passanten in der Ortsmitte von Benningen unterwegs waren und auch der Bahnhof aufgrund der Uhrzeit stark frequentiert war, wurde glücklicherweise niemand verletzt.

