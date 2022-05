Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 22-Jähriger randaliert in Optiker-Geschäft

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da er sich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation befand, randalierte ein 22 Jahre alter Mann am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in einem Optiker-Fachgeschäft in der Alleenstraße in Ludwigsburg. Der Mann betrat den Verkaufsraum, nahm anschließenden etwa 20 Brillen aus der Auslage und warf diese auf die Straße. Im Zuge dessen soll er auch Mitarbeitende beleidigt haben. Anschließend ergriff er die Flucht. Eine Kundin nahm die Verfolgung auf, so dass alarmierte Polizeibeamte den 22-Jährigen im Bereich des Zentralen Busbahnhofs vorläufig festnehmen konnten. Zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er zum Polizeirevier gebracht und anschließend auf freien Fuß gesetzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf knapp 600 Euro belaufen.

