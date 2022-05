Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Sindelfingen: Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Eine schwerverletzte Person sowie Sachschaden von rund 6.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 16:40 Uhr auf der Bundesautobahn 81 im Bereich der Anschlussstellen Böblingen/Sindelfingen ereignet hat. Ein 52-jähriger Ford-Lenker befuhr den rechten Fahrsteifen der Autobahn in Richtung Stuttgart, als er aus bislang noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem elektronischen Verkehrszeichen einer Baustelle und anschließend mit der Leitplanke kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford auf die Auffahrt der Anschlussstelle abgewiesen, wo er schlussendlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Durch den Unfall erlitt der Fahrer schwere Verletzungen, sein Beifahrer wurde nicht verletzt. Der 52-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen rückte mit drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe aus dem Ford ausliefen, kam die Autobahnmeisterei Herrenberg zur Fahrbahnreinigung ebenfalls vor Ort.

