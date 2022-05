Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Schwerverletzte Fußgängerin nach Unfall mit Pedelec-Fahrer

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Verkehrsteilnehmern kam es am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr in der Schlossstraße in Ehningen. Ein 51-jähriger Pedelec-Lenker befuhr die abschüssige Schlossstraße in Richtung Hildrizhauser Straße. Im verkehrsberuhigten Bereich auf Höhe der Sporthalle querte zu diesem Zeitpunkt eine 52-jährige Fußgängerin die Fahrbahn. Dies erkannte der 51-jähriger Mann auf seinem Zweirad, vermutlich bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit zu spät und es kam zur Kollision beider Personen. Durch den Zusammenstoß wurde der Pedelec-Fahrer leicht verletzt, die Fußgängerin stürzte auf den Asphalt und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Zweirad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Pedelec-Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Er musste sich in einem Krankenhaus einer Blutprobe unterziehen.

