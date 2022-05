Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auffahrunfall in der Schwieberdinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 10.30 Uhr in Ludwigsburg in der Schwieberdinger Straße auf Höhe der Kreuzung mit der Karlsruher Allee ein Auffahrunfall. Ein 42 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer, der einen 34-jährigen Beifahrer an Bord hatte, war von der Landesstraße 1140 kommend in Richtung Ludwigsburg unterwegs. Auf Höhe der Karlsruher Allee musste der 69 Jahre alte Lenker eines VW, der sich vor dem Mitsubishi-Fahrer befand, aufgrund einer rot zeigenden Ampel anhalten. Möglicherweise da er kurz eingenickt war, bemerkte der 42-Jährige dies nicht und fuhr nahezu ungebremst auf den VW auf. Die 70 Jahre alte Beifahrerin im VW erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.500 Euro. Während der sich anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 42-Jährige unter Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte. Ein entsprechender Vortest ergab, dass der Mitsubishi-Lenker möglicherweise unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell