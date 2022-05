POL-LB: "sicher.mobil.leben" - Fahrtüchtigkeit im Blick Polizeipräsidium Ludwigsburg zieht Bilanz

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich da er sich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation befand, randalierte ein 22 Jahre alter Mann am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in einem Optiker-Fachgeschäft in der Alleenstraße in Ludwigsburg. Der Mann betrat den Verkaufsraum, nahm anschließenden etwa 20 Brillen aus der Auslage und warf diese auf die Straße. Im Zuge dessen soll er auch Mitarbeitende beleidigt haben. ...

