Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auf geparkten Wagen aufgefahren - Zwei Personen verletzt

Beverungen (ots)

Bei einem Unfall in Beverungen-Dalhausen, bei dem ein Transporter auf ein geparktes Auto aufgefahren war, haben sich zwei Insassen verletzt.

Ein 67-Jähriger fuhr am Mittwoch, 4. Mai, gegen 17.15 Uhr, mit seinem VW Transporter auf der B 241 in Richtung Beverungen. Der Fahrer wollte entgegenkommenden Verkehr ausweichen, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig hinter einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fiat anhalten und fuhr auf den Wagen auf. Bei dem Aufprall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte seine 57-jährige Beifahrerin in ein Krankenhaus, da sie sich schwer verletzt hatte.

Durch die erheblichen Schäden waren die beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden.

Die Polizei leitete den Verkehr auf der B 241 einspurig an der Unfallstelle vorbei. Für die Bergung der beschädigten Wagen wurde die B 241 kurzzeitig voll gesperrt. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell