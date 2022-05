POL-HX: Unfall mit zwei Verletzten und 30.000 Euro Schaden

Warburg (ots) - Ein Carport ist am Montag, 2. Mai, bei Warburg-Hohenwepel in Flammen aufgegangen. Personen wurden nicht verletzt, aber der Carport und zwei abgestellte Autos wurden durch den Brand zerstört. Der Gesamtschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Der Brand am Ortsrand von Hohenwepel in der Nähe zur Ostwestfalenstraße B252 war gegen 18.25 Uhr ...

