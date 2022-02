PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Erst randaliert und anschließend Widerstand geleistet - Polizist verletzt +++ In Diskothek mit Betäubungsmitteln erwischt - Sicherheitspersonal angegriffen +++ Gartenzaun mit Farbe beschmiert

1. Erst randaliert und anschließend Widerstand geleistet - Polizist verletzt, Limburg, Im Finken, 21.02.2022, 00.20 Uhr,

(pl)Ein 35-jähriger Mann hat in der Nacht zum Montag in der Straße "Im Finken" im Umfeld eines Mehrfamilienhauses zunächst randaliert und anschließend erheblichen Widerstand geleistet, wobei ein Polizeibeamter verletzt wurde. Der Polizei wurde der Randalierer gegen 00.20 Uhr gemeldet. Als die verständigte Polizeistreife den mutmaßlichen Täter vor Ort einer Kontrolle unterziehen wollte, soll der 35-Jährige einem Polizeibeamten ins Gesicht geschlagen und anschließend die Flucht angetreten haben. Der Flüchtende konnte mittels des Einsatzes von Pfefferspray gestoppt und festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete der Mann weiterhin Widerstand und soll die eingesetzten Polizeikräfte zudem beleidigt, bedroht und bespuckt haben. Dem aggressiven Festgenommenen mussten für den Transport zur Dienststelle und der anschließenden Verbringung ins Polizeigewahrsam, wo er sein Verhalten noch weiter fortsetzte, Hand- und Fußfesseln sowie eine Spuckschutzhaube angelegt werden. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde zudem Rauschgift aufgefunden. Gegen ihn wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der verletzte Polizeibeamte wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt und war nicht mehr dienstfähig.

2. In Diskothek mit Betäubungsmitteln erwischt - Sicherheitspersonal angegriffen, Limburg, Rudolf-Schuy-Straße, 19.02.2022, 04.45 Uhr,

(pl)Am frühen Samstagmorgen hat ein 24-jähriger Mann in einer Diskothek in der Rudolf-Schuy-Straße in Limburg eine Sicherheitsmitarbeiterin angegriffen, nachdem diese ihn mit Betäubungsmitteln erwischt hatte. Die Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes wurde gegen 04.45 Uhr von einem Gast darauf aufmerksam gemacht, dass der 24-Jährige in der Disko mit Drogen handeln würde. Als die Geschädigte daraufhin mit dem Mann nach draußen ging und ihm dort ein Tütchen mit Betäubungsmitteln abnehmen wollte, habe der 24-Jährige die Sicherheitskraft angegriffen, sodass ein weiterer Sicherheitsmitarbeiter hinzukommen und der Kollegin helfen musste. Der 24-Jährige wurde durch die zwischenzeitlich verständigten Polizeikräfte festgenommen und die mitgeführten Drogen sichergestellt. Er muss sich nun wegen der Körperverletzung und des Verdachtes des Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

3. Auto zerkratzt,

Limburg, Frankenstraße, 19.02.2022, 14.30 Uhr bis 14.40 Uhr,

(pl)In der Frankenstraße in Limburg wurde am Samstagnachmittag innerhalb nur weniger Minuten ein geparktes Auto mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten zwischen 14.30 Uhr und 14.40 Uhr die Motorhaube sowie die rechte Fahrzeugseite und verursachten hierdurch einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Gartenzaun mit Farbe beschmiert,

Limburg, Hölderlinstraße, 01.01.2022 bis 19.02.2022,

(pl)Unbekannte Täter haben seit Beginn des Jahres den Sichtschutzzaun eines Grundstückes in der Hölderlinstraße mit hellblauer Farbe beschmiert. Da bei den Schmierereien auch ein verfassungswidriges Symbol dabei war, wurde die Limburger Kriminalpolizei mit den Ermittlungen betraut. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

5. Geschwindigkeitsmessung,

Limburg, Bundesstraße 417, 21.02.2022, 09.10 bis 10.35 Uhr,

(pl)Am Montagvormittag richteten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Limburg-Weilburg gegen 09.10 Uhr auf der B 417 im Bereich der Bushaltestelle Siedlerhof eine Kontrollstelle ein. Hier wurden in Fahrtrichtung Linter während der knapp 1 ½ stündigen Kontrolle 368 Fahrzeuge gemessen und vier Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Das schnellste Auto wurde bei erlaubten 80 km/h mit 118 Stundenkilometern erfasst und ein Lkw war anstatt der erlaubten 60 km/h mit 79 Stundenkilometern unterwegs.

