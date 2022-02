PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Schlägerei in Gaststätte in der Altstadt, Einbruch in Telekommunikationsladen, Sturmschäden

Limburg (ots)

Schlägerei Gaststätte in der Altstadt

Zeit: Samstag, 19.02.2022

Ort: 65549 Limburg, Fischmarkt

In einer Gaststätte in der Altstadt von Limburg kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 25 - jährigen aus Offheim und mehreren Kontrahenten. Der Geschädigte erlitt dabei Verletzungen im Gesicht. Die Ermittlungen der Polizei zu der Ursache des Streits und den Beschuldigten dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Telekommunikationsladen

Zeit: Samstag, 19.02.2022, 01.53 Uhr

Ort: 65549 Limburg, Bahnhofstraße

Ein unbekannter Täter schlug mit einem Gegenstand die rechte Zugangstür aus Glas eines Telekommunikationsladens ein. Anschließend entwendete er mehrere Handys aus der Auslage. Durch einen Zeugen konnte der Täter wie folgt beschrieben werden:

- 175 - 180 cm groß - Kräftige Gestalt - Trug eine dunkle Kapuzenjacke und eine dunkle Hose - Führte eine schwarze Umhängetasche mit sich - Flüchtete mit einem weißen Fahrrad

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Sturmschäden

Zeit: Freitag 18.02.2022 - Samstag 19.02.2022 Ort: Gesamtes Kreisgebiet

Infolge des Sturmes kam es im gesamten Kreisgebiet zu einer Vielzahl von Einsätzen der Feuerwehren, insbesondere wegen umgestürzter Bäume. Die L 3022 zwischen Waldbrunn - Ellar und Hadamar - Steinbach war bis am Samstagmorgen, 09.50 Uhr, wegen eines umgestürzten Baumes voll gesperrt. Auch im Ahlbacher Weg in Dehrn war ein Baum umgestürzt und lag quer über der Straße. Hier wurden die Aufräumarbeiten durch Dehrner Anwohner übernommen. Durch eine Streife der Polizei Limburg wurde die Gefahrenstelle für die Dauer von 2 Stunden abgesichert

