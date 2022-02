POL-LM: +++Polizei bei Festnahme beleidigt und angegriffen+++Vereinsgelände aufgebrochen und Müll abgeladen+++Zur Ausnüchterung ins Gewahrsam+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Polizei bei Festnahme beleidigt und angegriffen, Waldbrunn-Ellar, Fussinger Straße, Mittwoch, 16.02.2022, 13:15 Uhr

(wie) Am Mittwoch wehrte sich eine Frau in Ellar gegen eine Festnahme, indem sie die eingesetzten Polizeibeamten beleidigte, bespuckte und angriff. Ein Arzt rief gegen 13:00 Uhr die Polizei um Hilfe, da eine Frau in der Fussinger Straße nicht freiwillig einer gerichtlich angeordneten Einweisung in ein Fachkrankenhaus nachkommen wollte. Die Frau befand sich beim Eintreffen der Streife offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Auch mit den Beamten kam kein zielführendes Gespräch zustande, diese wurden lediglich beleidigt, bespuckt und angegriffen. Die Frau schlug gegen eine Glasscheibe, sodass die Splitter gegen die Beamten flogen. Letztendlich muss die Frau zwangsweise aus ihrer Wohnung geholt und fixiert mit einem Rettungswagen in die Fachklinik gebracht werden.

2. Vereinsgelände aufgebrochen und Müll abgeladen, Limburg, Wiesbadener Straße, Dienstag, 15.02.2022 bis Mittwoch, 16.02.2022

(wie) In den letzten Tagen wurde in Limburg der Zugang zu einem Vereinsgelände aufgebrochen und dort Müll abgeladen. Die Polizei wurde am Mittwochabend zum Gelände eines Schützenvereins in die Wiesbadener Straße gerufen. Dort hatten unbekannte Täter das Vorhängeschloss eines Zugangstors aufgebrochen und waren so auf das Gelände gelangt. Auf dem Gelände luden die Unbekannten großflächig Müll in Form vom Renovierungsresten ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 erbeten.

3. Mülltonne in Kubach geht in Flammen auf, Weilburg-Kubach, Am Hofacker, Donnerstag, 17.01.2022, 04:30 Uhr

(wie) Am frühen Donnerstagmorgen brannte in Kubach eine Mülltonne. Anwohner riefen Feuerwehr und Polizei in die Straße "Am Hofacker", da dort eine Mülltonne in Flammen stehen würde. Bei Ankunft der Rettungskräfte war der Brand bereits von einem Nachbarn gelöscht worden. Offensichtlich war die, am Abend eingefüllte, Asche in dem Mülleimer wieder in Brand geraten und hat das Behältnis so entzündet. Die Tonne verbrannte komplett und verrußte den Putz der angrenzenden Garagenwand. Ein erneutes Ablöschen der Brandreste durch die Feuerwehr stellte sicher, dass das Feuer sich nicht wieder entzünden konnte. Die Polizei stellte keine Hinweise auf eine strafbare Handlung fest.

4. Zur Ausnüchterung ins Gewahrsam,

Limburg, Große Domtreppe, Mittwoch, 16.02.2022, 13:40 Uhr

(wie) Am Mittwoch musste die Polizei in Limburg einen Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam nehmen. Passanten informierten die Polizeistation Limburg, dass ein Betrunkener mit heruntergelassener Hose schnarchend auf der großen Domtreppe liegen würde. Die entsandte Streife fand den 43-Jährigen in genau dem beschriebenen Zustand. Da er aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht mehr selbst für sich sorgen konnte, wurde er zum Schutz für sich und andere zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen.

