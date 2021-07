Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Schüssen an der Rheinischen Straße: Tatverdächtiger ermittelt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0778 Wie bereits mit der Pressemitteilung Nr. 0681 berichtet, hat es an der Rheinischen Straße Anfang Juli nach einem Streit zwischen zwei Personengruppen Schüsse gegeben. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatten sich bereits alle Beteiligten entfernt. Die Polizei konnte nun einen Haupttatverdächtigen ermitteln. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Dem 20-Jährigen ohne festen Wohnsitz wird vorgeworfen, die Schüsse abgegeben zu haben. Mehrere Tage nach der Tat hatte sich auch ein Geschädigter bei der Polizei gemeldet: ein 29-Jähriger Mann, der durch die Schüsse verletzt worden war. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und weiteren Beteiligten dauern weiterhin an. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4957514

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell