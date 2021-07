Polizei Dortmund

POL-DO: Aufmerksame Zeugen melden Pkw-Aufbrecher - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0775 Aufmerksame Zeugen haben der Polizei in der Nacht zu Freitag (23. Juli) einen Pkw-Aufbrecher gemeldet. Die Beamten konnten an der Mallinckrodtstraße einen Tatverdächtigen festnehmen. Die Zeugen hatten sich gegen 1.15 Uhr bei der Polizei gemeldet. Zuvor hatten sie beobachtet, wie ein Unbekannter sich zunächst an der Beifahrertür eines geparkten Autos zu schaffen gemacht hatte und schließlich in dieses eingestiegen war. Beim Durchsuchen wurde er den Zeugenaussagen zufolge jedoch durch den eintreffenden Streifenwagen gestört. Er stieg aus und flüchtete zu Fuß. In der Nähe trafen die Beamten auf eine Person, auf die die Beschreibung der aufmerksamen Beobachter zutraf, und nahmen den 33-jährigen Mann aus Lünen fest. Bei ihm fanden sie etwas Bargeld und ein mutmaßliches Einbruchswerkzeug. Beides stellten sie sicher. An dem betroffenen Auto stellten sie eine aufgebrochene Beifahrertür fest. Zudem gab die am Tatort erschienene Besitzerin an, dass aus dem Fahrzeug Bargeld entwendet worden sei. Der polizeibekannte 33-Jährige durfte die Beamten schließlich ins Polizeigewahrsam begleiten. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

