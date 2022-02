PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gartenhütte von Dieben heimgesucht +++ Geparktes Auto zerkratzt +++ Aktueller Blitzerreport

Limburg (ots)

1. Gartenhütte von Dieben heimgesucht,

Waldbrunn, Ellar, Am Hirschberg, 17.02.2022, 17.00 Uhr bis 18.02.2022, 07.30 Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurde eine Gartenhütte in der Straße "Am Hirschberg" in Ellar von Dieben heimgesucht. Die Täter drangen in die Hütte ein und entwendeten einen Rasenmäher, eine Axt sowie ein Beil. Hinweise nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Geparktes Auto zerkratzt,

Villmar, Aumenau, Brückenstraße, 16.02.2022, 20.00 Uhr bis 17.02.2022, 08.10 Uhr,

(pl)In der Brückenstraße in Aumenau wurde in der Nacht zum Donnerstag ein geparkter Chevrolet Aveo mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten den Pkw mit einem spitzen Gegenstand und verursachten hierdurch einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

3. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Limburg-Weilburg für die kommende Woche:

Freitag: Limburg, Bundesstraße 49, Ahlbacher Spange

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell