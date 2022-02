PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Unfallfluchten in Limburg und Hadamar+++Trickdiebe unterwegs in Limburg und Hadamar+++Sachbeschädigungen an Pkw+++Rauchentwicklung in Schreinerei+++

Limburg (ots)

Unfallflucht in Limburg

Am Samstag, 19.02.2022 , kam es um 12.00 Uhr in Limburg in der Westerwaldstraße auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen Pkw parkte rückwärts aus und stieß gegen die Fahrerseite eines hinter ihm geparkten, roten Pkw. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 an hiesige Polizeistation erbeten.

Unfallflucht in Niederhadamar

In der Zeit zwischen Freitag, 18.02.2022, 14.00 Uhr und Samstag, 19.02.2022, 10.00 Uhr wurde ein in Niederhadamar in der Pfortenstraße abgestellter Peugeot von einem vorbeifahrenden Fahrzeug im Bereich des vorderen linken Kotflügels gestreifte und beschädigt. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten.

Weitere Unfallflucht in Limburg

In der Zeit zwischen Samstag, 19.02.2022, 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr, wurde in Limburg auf dem überdachten Parkplatz des Einkaufszentrums der WerkStatt ein geparkter blauer Pkw VW Touran durch einen anderen Pkw beim 'Ausparken hintern rechts beschädigt. Unfallverursacher war ein weißer Pkw, der im vorderen Bereich beschädigt sein müsste. Auch hier sind Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Rauchentwicklung in einer Schreinerei

Beim Arbeiten in einer Schreinerei Runkel kam es am Samstag, 19.02.2022 gegen 14.20 Uhr an einer Fräse zu Funkenbildung. Dadurch gelangten glimmende Späne in das Holzspanlager und verursachten dort eine Rauchentwicklung. Im Bereich der Absauganlage entstand geringer Sachschaden. Die Feuerwehr Runkel war vor Ort.

Mehrere Geldbörsendiebstähle in Supermärkten in Limburg und Hadamar

In Limburg und Hadamar kam es am Samstag, 19.02.2022 im Tagesverlauf in einzelnen Supermärkten in Limburg und Hadamar zu mehreren Geldbörsendiebstählen. Bei den Tätern handelte es sich vermutlich um die gleiche Tätergruppe. Teilweise durch Ablenkung der meist älteren Geschädigten gelangten sie so an die Geldbörsen. In einem Fall kam es zu einer Geldabhebung an einem Kassenautomaten. Die Fahndung nach den Tätern blieb bisher ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. Beschreibung der Täter: 1. Täter männlich, ca 175 cm groß, graue Mütze, ca. 30 Jahre alte, bekleidet mit dunkler Jacke mit Fellkragen. 2. Täter: weiblich, bekleidet mit schwarzer Jacke, trug grau-weiße Strickmütze mit Bommel. Beide Täter trugen bei Tatausführungen FFP 2- Masken. Hinweise auf die Täter sind unter Tel.-Nr.: 06431/91400 an die Polizeistation Limburg erbeten.

Sachbeschädigung an Pkw in Elz

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 18./19.02.2022, wurde in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 12.30 Uhr ein im Anlagenweg geparkter, dunkler Pkw im Bereich der kompletten Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Auch hier sind Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten.

Sachbeschädigung an Pkw in Hadamar

In der Zeit zwischen Samstag, 19.02.2022, 20.00 Uhr und Sonntag, 20.02.2022, 04.27 Uhr, wurde in der Gymnasiumstr. 11 in Hadamar ein geparkter Pkw, Range Rover beschädigt. Durch einen unbekannten Täter wurde der Außenspiegel vermutlich abgetreten. Auch hier sind Täterhinweise an die Polizeistation erbeten.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell