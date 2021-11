Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte klauen VW California in Ehlen: Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Habichtswald-Ehlen (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen VW T6 California in Ehlen gestohlen. Von dem weißen VW Bus mit dem amtlichen Kennzeichen KS-SF 2212 im Wert von ca. 65.000 Euro, der über eine komplette Campingausstattung verfügt, fehlt trotz europaweiter Fahndung bislang jede Spur. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Autodiebe geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der VW California gegen 1:00 Uhr in der Nacht noch auf seinem Parkplatz in dem Wohngebiet nördlich der Hauptstraße (B 251) gestanden. Laut Nachbarn soll er gegen 4:30 Uhr allerdings dort nicht mehr gestanden haben. In der dazwischenliegenden Zeit hatten die Autodiebe den Wagen auf noch unbekannte Art und Weise gestohlen. Möglicherweise hatten sie sich die Keyless-Go-Technik des Fahrzeugs zunutze gemacht. In welche Richtung sie mit dem geklauten Auto anschließend flüchteten, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht zum Samstag in Ehlen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

