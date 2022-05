Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Vorfahrtsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 14:00 Uhr befuhr eine 49-Jährige mit ihrem Pkw Seat Leon die Gottlieb-Daimler-Straße in Murr in östliche Richtung. An der Kreuzung mit der Robert-Bosch-Straße missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw Cupra Formentor eines 46-Jährigen, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die 49-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste von einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell