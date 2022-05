POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannter schlägt PKW-Scheibe ein

Ludwigsburg (ots) - Am Samstag gegen 14:00 Uhr befuhr eine 49-Jährige mit ihrem Pkw Seat Leon die Gottlieb-Daimler-Straße in Murr in östliche Richtung. An der Kreuzung mit der Robert-Bosch-Straße missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw Cupra Formentor eines 46-Jährigen, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die 49-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste von einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. ...

mehr