Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht mit 3.500 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag zwischen 11.00 Uhr und 15.00 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Sindelfingen verübte, sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, Zeugen. Im Bereich einer Zufahrt zu Anwohnerparkplätzen stand ein BMW. Der Unbekannte, der möglicherweise mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein könnte, streifte an dem PKW entlang, so dass ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro entstand. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub.

