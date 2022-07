Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Automatenaufbruch in Cuxhaven + Verstöße im Straßenverkehr festgestellt

Cuxhaven (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hebelten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Hinrich- Wilhelm -Kopf- Straße in Cuxhaven, OT Altenwalde, auf und entwendeten Bargeld und Tabakwaren. Der Gesamtschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

++++++++++++++++++++++

Am Donnerstag stellte die Polizei Geestland mehrere Verkehrsverstöße fest. Zunächst wurde gegen 14.50 Uhr ein BMW an der Autobahnanschlussstelle Hagen kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Pkw nicht mehr versichert war. Zudem stand der 40-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Osterholz unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Um 17.30 Uhr wurde ein Pkw, Ford, mit Wohnanhänger an der Anschlussstelle Stotel kontrolliert. Der 44-jährige Fahrzeugführer aus Bremerhaven war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Am Abend wurde um 19.30 Uhr ein 42-jähriger Geestländer mit seinem Peugeot in Debstedt kontrolliert. Bei dem Fahrzeug war ebenfalls die Haftpflichtversicherung erloschen. Die kontrollierten Personen mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen. Es wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell