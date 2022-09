Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Audiostation von Wanderweg gestohlen

Eine Audiostation am Waldmythen-Wanderweg haben Unbekannte zwischen dem 4. und dem 11. September in Waldbröl-Hochwald gestohlen. Die mit einer Kurbel zu betreibenden Audiostation war mit vier Spezialschrauben an einer Infotafel des Wanderweges angebracht. Neben der Audiostation nahmen die Täter auch die Schrauben vom Tatort mit. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

