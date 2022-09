POL-GM: Bargeld bei Einbruch in Büroräume erbeutet

Marienheide (ots) - An einem Mast endete am Montagmorgen (12. September) die Fahrt einer 20-Jährigen aus Marienheide. Sie verletzte sich bei dem Unfall schwer, an ihrem Auto entstand erheblicher Schaden. Gegen 6.30 Uhr fuhr die 20-Jährige auf der Wipperfürther Straße aus Marienheide kommend in Richtung Wipperfürth. Auf Höhe der Einmündung "Zur Bredde" kam sie nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem ...

mehr