Polizei Mettmann

POL-ME: Schalter in Sicherungskasten durchgebrannt - Wülfrath - 2203133

Mettmann (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (23. März 2022) ist es in einem Seniorenheim in Wülfrath zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Der Schalter eines Sicherungskastens war ersten Erkenntnissen zufolge durchgebrannt, weshalb es zu einer Rauchentwicklung kam. Verletzt wurde niemand.

Das war geschehen:

Gegen 5 Uhr wurde die Feuerwehr Wülfrath zu einem Seniorenheim Am Rathaus in Wülfrath alarmiert. Da die erste Etage verraucht und die Einsatzlage zunächst unklar war, wurden 14 Bewohnerinnen und Bewohner evakuiert und in einer anderen Etage in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte der Feuerwehr zufolge war der Schalter in einem Sicherungskasten durchgebrannt. Durch das entstandene Spannungsproblem, begannen dadurch das Kabel eines Fernsehers sowie eine Leiste an einer Rauchschutztür zu schmoren. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

