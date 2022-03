Polizei Mettmann

POL-ME: Mülleimer auf Schulhof in Brand geraten - Haan - 2203131

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend (22. März 2022) ist ein Mülleimer auf einem Schulhof an der Dieker Straße in Haan in Brand geraten. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte das Feuer und informierte die Feuerwehr.

Das war geschehen:

Gegen 18.50 Uhr hatten sich mehrere Jugendliche auf dem Schulhof der Grundschule an der Dieker Straße aufgehalten. Einer von ihnen nahm zunächst Brandgeruch war und bemerkte dann den brennenden Mülleimer. Der aufmerksame Zeuge informierte umgehend die Feuerwehr Haan, die den Brand schnell löschen konnte. Das Gebäude wurde durch den Brand nicht beschädigt, verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Brand durch eine weggeworfene Zigarette ausgelöst worden sein. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Die Polizei in Haan bittet um Hinweise und fragt: Wer hat auf dem Schulhof zur Tatzeit ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf möglicherweise tatverdächtige Personen geben? Die Wache in Haan ist unter der Nummer 02129 9328-6480 erreichbar.

