POL-ME: Hund verursacht Verkehrsunfall (Langenfeld) -2203129-

Mettmann (ots)

Am 22.03.22 kam es gegen 17:30 Uhr in Langenfeld auf der Kölner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Eine 42-jährige Frau aus Burscheid befuhr mit ihrem PKW Skoda die Kölner Straße in nördlicher Richtung, als plötzlich ein herrenloser Hund auf die Fahrbahn lief. Um das Tier nicht zu verletzen, bremste die Frau ihr Fahrzeug stark ab. Hinter der Skoda-Fahrerin fuhr ein 17-jähriger Leverkusener mit einem Kleinkraftrad in gleicher Richtung. Er wurde durch die starke Bremsung so überrascht, dass es ihm nicht gelang, sein Fahrzeug rechtzeitig ausreichend abzubremsen, so dass es zum Zusammenstoß mit dem PKW kam. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden.

Die PKW-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf unter 2000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell