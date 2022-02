Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Tageswohnungseinbruch - Täter nutzten kurze Abwesenheit aus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Schwanebeker Ring 07.02.2022, 17.45 Uhr bis 18.45 Uhr

Unbekannte Täter nutzten am Montagnachmittag die Abwesenheit der Hauseigentümer aus, um in ein Haus im Schwanebeker Ring in Vorsfelde einzubrechen. Diebesbeute ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Die Hauseigentümer verließen am späten Montagnachmittag ihr Haus, um kurz zum Einkaufen zu fahren. Als sie nach einer Stunde zurückkamen stellten sie fest, dass die Terrassentür offenstand. Bei einer näheren Betrachtung wurde schnell klar, dass Unbekannte diese aufgebrochen und sich so Zutritt zu dem Haus verschafft hatten. Nach bisherigen Ermittlungen gelangten die Täter durch den Garten an die Rückseite des Hauses.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

