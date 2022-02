Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gedenkversammlung für Coronatote - Teilnehmer bilden Menschenkette

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg

07.02.2022, 17:00 Uhr

Am Montagnachmittag trafen sich erneut ab 17:30 Uhr etwa 180 Personen zu einer ordnungsgemäß angezeigten Versammlung zum Gedenken an die an Corona Verstorbenen vor dem Rathaus.

Zum Ende der Versammlung schlossen sich die Teilnehmer unter Zuhilfenahme von Schals zu einer Menschenkette auf dem Rathausplatz zusammen.

Die Versammlungsteilnehmer verhielten sich sehr kooperativ. Der gesamte Verlauf dieser Versammlung war durchweg friedlich und erfolgte unter Beachtung aller vorgegebenen Beschränkungen hinsichtlich Maskenpflicht und Mindestabstände.

Nach etwa 50 Minuten war die Versammlung beendet.

Bereits um kurz nach 17:00 Uhr versammelten sich in der Wolfsburger Innenstadt etwa 400 Personen. Erneut wurde damit nicht mehr die Anzahl der vergangenen Wochen erreicht. Eine Anzeige der Versammlung ist, wie in der Vergangenheit, nicht erfolgt.

Aufgrund von Verstößen gegen die niedersächsische Corona-Verordnung (Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken für Versammlungsteilnehmer) wurden 30 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet sowie eine Strafanzeige wegen einer öffentlichen Aufforderung zu Straftaten gefertigt. Vier Versammlungsteilnehmer wurden durch Einsatzkräfte aufgrund von beharrlichen Verstößen gegen die Maskenpflicht und vollkommener Uneinsichtigkeit für die Notwendigkeit von Hygieneschutzvorschriften von der weiteren Teilnahme an der Versammlung ausgeschlossen. Weiterhin werden diverse von den Teilnehmern vorgelegte Atteste noch einer genaueren Prüfung unterzogen. Sollten diese gefälscht oder manipuliert worden sein, werden hier noch Strafverfahren folgen.

Nachdem es nochmals starke Abwanderungen gegeben hatte, endete die Versammlung schließlich nach gut 75 Minuten mit noch ca. 150 verbliebenen Teilnehmern auf dem Rathausvorplatz.

