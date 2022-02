Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Dunkler Kleinwagen nimmt Linienbus die Vorfahrt - zwei Insassen verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heßlinger Straße

05.02.2022, 19.40 Uhr

Die Polizei in Wolfsburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstagabend gegen 19.40 Uhr am Nordkopf ereignet hat und bei der zwei Personen verletzt wurden.

Nach Aussagen von Beteiligten und Zeugen befuhr der 52 Jahre alte Fahrer eines Wolfsburger Linienbusunternehmens mit seinem Gefährt die Heßlinger Straße in Richtung Porschestraße und wollte in Höhe des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) von der Heßlinger Straße nach links in die Porschestraße einbiegen.

Zeitgleich befuhr ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer mit einem dunklen Kleinwagen die Heßlinger Straße aus Richtung Heinrich-Nordhoff-Straße und fuhr, ohne auf das Stopp-Schild zu achten, ungebremst, geradeaus in Richtung Berliner Brücke.

Um einen Zusammenstoß mit dem dunklen Kleinwagen zu verhindern leitete der Busfahrer geistesgegenwärtig sofort eine Vollbremsung ein. Hierbei wurden zwei Businsassen auf den Boden geschleudert und zogen sich hierbei Verletzungen zu. Sie mussten zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht werden. Der Fahrer setzte seine Fahrt unvermindert fort, ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern.

Die Polizei hofft darauf, dass Besucher des ZOB oder des Bereichs am Nordklopf den Vorfall bemerkt haben und Hinweise zu dem dunklen Kleinwagen geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

