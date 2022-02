Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Lebensmitteldiscounter - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Bahnhofstraße

05.02.2022, 21.20 Uhr - 06.02.2022, 01.48 Uhr

Unbekannte sind am Wochenende in einen Lebensmitteldiscounter in der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Tatzeit erstreckt sich von Samstagabend 21.20 Uhr bis Sonntagmorgen 01.48 Uhr.

Ein Sicherheitsunternehmen wurde auf den Einbruch aufmerksam und stellte ein gewaltsam geöffnetes Fensterfest. Nachdem die alarmierte Polizei vor Ort war wurde das Gebäude mit mehreren Streifenwagen umstellt und durchsucht. Täter konnten vor Ort nicht mehr festgestellt werden.

Bei der Aufnahme des Tatorts stellten die Ermittler fest, dass die unbekannten Täter im genannten Tatzeitraum zunächst ein Metallgitter vor einem Fenster entfernt hatten. Danach zerstörten sie die Glasfüllung des Fensters und gelangten durch dieses in das dahinterliegende Büro.

Diese wurde nach sich lohnender Beute durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Ob die Täter noch weiter in den Markt vorgedrungen sind und was sie alles auf ihrer Diebestour erbeutet haben wird derzeit überprüft und ermittelt.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur fraglichen Zeit am Markt in der Bahnhofstraße beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat im Gerichtsweg unter der Rufnummer 05353/94105-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell