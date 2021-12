Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Hausfriedensbruch ins Gefängnis

Weimar (ots)

Bereits zum wiederholten Male wurde ein 48-Jähriger in Weimar wegen Hausfriedensbruchs angezeigt. Als die Beamten an der betreffenden Örtlichkeit in Weimar Nord eintrafen, um die Situation zu klären, stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl bestand. Mit Halt beim zuständigen Gericht wurde der Weimarer schließlich in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

