Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Büro eingebrochen

Weimar (ots)

In der Nacht zum gestrigen Dienstag brach ein unbekannter Täter in ein Ingenieur-Büro in der Weimarer Westvorstadt ein. Durch den Täter wurden mehrere Fenster beschädigt, um sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Er durchsuchte mehrere Büros und Schränke bis er fündig wurde. Letztlich wurde ein Schaden von etwa 1.000 Euro verursacht bevor der Täter mit Bargeld in selber Höhe den Tatort in unbekannte Richtung verließ.

