Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Süßigkeiten entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Scheinbar große Lust auf Kaugummis hatten unbekannte Täter in Stadtroda. Am Montagabend erhielt die Polizei Stadtroda Kenntnis davon, dass Unbekannte einen Kaugummiautomaten im Goetheweg gewaltsam öffneten und den kompletten Inhalt entwendeten. Durch das Aufbrennen der Scheibe war es den unbekannten Tätern möglich an die Kaugummis zu gelangen, welchen einen Wert von etwa 100 Euro hatten. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde aufgenommen.

