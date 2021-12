Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fremde bedienen sich aus mehreren Kellern

Jena (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag sind Unbekannte in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Theobald-Renner-Straße eingedrungen. Dies wurde am Montagmorgen der Polizei Jena mitgeteilt. Der oder die Täter sind auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus gelangt und haben hier drei Kellerboxen aufgebrochen, indem die Täter mit einem unbekannten Tatmittel die Vorhängeschlösser gewaltsam öffneten. Es wurden mehrere Fahrräder entwendet. Wie hoch der gesamte Beuteschaden ist, kann abschließend noch nicht gesagt werden. Allerdings war unter den entwendeten Rädern ein E-Bike der Marke Medira dabei, welches einen Wert von knapp 3000 Euro hatte. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell noch nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell