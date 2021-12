Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ein Nikolaustag zum Vergessen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Den gestrigen Mittag werden sowohl einige Einwohner von Dornburg als auch eine 31-Jährige nicht so schnell vergessen. Die Frau war mit ihrem Verkaufstransporter für Backwaren in der August-Bebel-Straße unterwegs. Vor dem Losfahren vergaß sie jedoch den Verschluss des Ladenaufbaus ordnungsgemäß zu schließen. Und so nahm das Unglück dann seinen Lauf. Im Ergebnis stehen nun jeweils zwei beschädigte Hausfassaden und geparkte Fahrzeuge zu buche. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Auch der Verkaufstransporter erlitt nicht unerhebliche Beschädigungen.

