POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Junger Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 31.5.2021, 21.30 Uhr verletzte sich ein junger Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L 811 zwischen Sendenhorst und Alverskirchen schwer. Der 22-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Landstraße in Richtung Alverskirchen. Im Bereich einer S-Kurve verlor der Everswinkler die Kontrolle über sein Auto und kam nach links von der Straße ab. Der Pkw stieß gegen einen Baum, überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegend stehen. Vor Ort befanden sich mehrere Personen, darunter ein weiterer 22-jähriger Autofahrer aus Everswinkel. Es besteht der Verdacht, dass die beiden jungen Männer ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen fuhren. Deshalb stellten Polizisten beide Autos, die Führerscheine der 22-Jährigen sowie deren Handys sicher. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Everswinkler zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 44.000 Euro.

