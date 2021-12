Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Ampel kollidiert

Weimar (ots)

Winterliche Fahrbahnverhältnisse wurden gestern Morgen einem Traktorfahrer zum Verhängnis. Ein 55-jähriger Mann war mit seinem Gespann auf der B7 aus Richtung Erfurt unterwegs, als die Ampel am Abzweig Isseroda / Hopfgarten auf rot umsprang. Der Traktor selbst kam im Zuge des eingeleiteten Bremsens zwar zum Stehen, der Anhänger aber nicht. Dieser drückte weiter auf das Zugfahrzeug, so dass dieses gegen den Ampelmast stieß. Der Anhänger kippte in den angrenzenden Straßengraben. Zur Bergung der Fahrzeuge kam es mehrmals zu kurzzeitigen Sperrungen der B7.

