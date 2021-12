Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Wohnhaus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Markt in Kahla sind erneut Unbekannte in ein Wohnhaus eingedrungen. Wie der Hausmeister am Montagmittag der Polizei mitteilte, stellte er Hebelspuren an der Hintertür zum Innenhof fest. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort keine Person feststellen, die sich widerrechtlich in dem Gebäude aufhielt. Augenscheinlich wurde auch nichts aus dem Wohnhaus entwendet und lediglich Sachschaden durch die gewaltsame Öffnung verursacht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell