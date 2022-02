Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Durch plötzlich einsetzende Winterglätte verunfallt

Helmstedt (ots)

Bundesstraße 1, Königslutter, 05.02.2022, 07:57 Uhr

Am frühen Samstagmorgen befuhr eine 55-jährige Autofahrerin die Bundestraße 1 zwischen Königslutter und Bornum. Durch plötzlich einsetzenden Schneefall und Winterglätte verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und stieß in der Folge mit einer Leitplanke zusammen bevor sie wieder auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Dadurch wurde die Autofahrerin leicht verletzt und musste zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 EUR.

