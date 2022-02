Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räuberische Erpressung in den Morgenstunden

Helmstedt (ots)

Königslutter, Renne, 05.02.2022, 04:50 Uhr

Am Samstagmorgen befand sich ein 19-Jähriger fußläufig auf dem Weg nach Hause, als er von einem unbekannten Fahrradfahrer von hinten angesprochen wurde. In dem Moment wo er sich umdrehte, zog der Fahrradfahrer ein Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der 19-Jährige drohte damit die Polizei zu verständigen, sodass der unbekannte Täter von seinem Vorhaben abließ und in unbekannte Richtung mit dem Fahrrad flüchtete. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte der Fahrradfahrer nicht mehr angetroffen werden. Der 19-Jährige ist bei dem Vorfall nicht verletzt worden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Königslutter unter der Telefonnummer 05353/94105-0 zu melden. Rückfragen bitte an:

