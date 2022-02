Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Berauscht ins Wochenende

Helmstedt (ots)

Lehre, Am Löbner, 04.02.2022, 01:58 Uhr

Königslutter, Helmstedter Straße, 05.02.2022, 23:50 Uhr

Gleich zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stellte die Polizei am Wochenende fest.

So wurde am Freitagmorgen ein 37-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle in Lehre unterzogen. Bei dieser konnten die eingesetzten Beamten Alkohol in der Atemluft feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 1,0 Promille. Zur beweissicheren Dokumentation wurde ein erneuter Test mit einem detaillierten Atemalkoholmessgerät durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

In Königslutter kontrollierten die Streifenbeamten am Samstagabend einen 39-jährigen Autofahrer. Bei diesem konnte ebenfalls Alkohol in der Atemluft festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von 0,74 Promille. Es wurde ebenfalls ein erneuter Test mit einem detaillierten Atemalkoholmessgerät zur beweissicheren Dokumentation durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell