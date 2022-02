Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Täter machen jede Menge Krach

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, OT Barmke, Schlangenweg

04.02.2022, 19.00 Uhr - 21.00 Uhr

Bereits am Freitagabend kam es in der Straße Schlangenweg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Ob und was die Täter dabei genau erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, wird Gegenstand momentaner Ermittlungen sein.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Unbekannten am Freitagabend zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr auf das Grundstück des Einfamilienhauses. Zunächst versuchen die Täter mit viel Kraftanstrengung einen Außenrollladen vor einem Fenster zu bewegen, woran sie jedoch scheitern. Anschließend begeben sie sich zum Wintergarten und öffnen gewaltsam die Schiebetür. Danach beseitigen sie einen weiteren Rollladen und öffnen das dahinterliegende Fenster, durch welches sie sich Zutritt zum Wohnhaus verschaffen. Möglicherweise wurden die Täter hier gestört, denn sie lassen anscheinend von einer weiteren Tatbegehung ab und flüchten unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen. Da die Täter bei ihrem Vorgehen sehr geräuschvoll vorgegangen sind, hoffen die Ermittler darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten durch den Krach aufmerksam geworden sind und möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell